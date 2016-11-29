"Лада" дома обыграла "Сочи"

"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила "Сочи" - 4:2. Дублем в составе победителей отметился нападающий Никита Филатов. Тольяттинский клуб прервал серию из семи поражения кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Сочи" (Сочи) - 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Рыбин - 9 (бол., Гуркин, Бочаров), 17:23 - 1:0. Филатов - 12 (Иванов), 17:40 - 2:0. Игнатушкин - 3 (бол., Мамкин, Фантенберг), 28:42 - 2:1. Комаров - 6 (Филатов), 38:10 - 3:1. Захарчук - 10 (Фантенберг), 39:05 - 3:2. Филатов - 13 (п.в.), 59:59 - 4:2.

Вратари: Ежов - Барулин (Шикин, 17:40, 58:33).

Штраф: 10 - 28.

Броски: 29 (11+10+8) - 33 (7+12+14).

Судьи: Белов, Бондарь.

29 ноября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".