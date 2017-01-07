"Лада" дома обыграла "Салават Юлаев"

"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла "Салават Юлаев" (4:2). В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Станислав Бочаров, Алексей Мастрюков, Сергей Демагин и Антон Шенфельд. У уфимцев отличились Александр Логинов и Томаш Мертль.

"Лада" после 48 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 55 очков. "Салават Юлаев" располагается на 5-й строчке на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бочаров - 14 (бол., Рыбин), 1:29 - 1:0. Мастрюков - 1 (Валуйский), 5:38 - 2:0. Логинов - 6 (бол., Умарк), 17:30 - 2:1. Демагин - 1, 25:21 - 3:1. Мертль - 8 (Умарк, Хартикайнен), 25:58 - 3:2. Шенфельд - 8 (бол.), 59:33 - 4:2.

Вратари: Ежов - Сведберг.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 21 (6+6+9) - 38 (11+18+9).

Судьи: Беляев, Гамалей.

7 января. Тольятти. ЛК "Лада Арена".