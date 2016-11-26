Квартальнов вернулся к тренировкам

Тренер "Нефтехимика" Игорь Петров рассказал о подготовке команды к предстоящему матчу регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири". Специалист отметил, что к тренировкам вернулся нападающий Никита Квартальнов.

– После тяжелейшего матча с "Авангардом" провели тренировку, – приводит официальный сайт "Нефтехимика" слова Петрова. - Все без исключения охотно занимались, так что готовимся к завтрашнему бою, все живы-здоровы, В строй вернулся Квартальнов.