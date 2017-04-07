Нападающий Марек Квапил подписал контракт с "Амуром", информирует пресс-служба хабаровчан. Соглашение с 32-летним чехом рассчитано до конца следующего сезона.
Напомним, что за свою карьеру форвард выступал за московское "Динамо", "Северсталь", "Медвешчак" и "Нефтехимик". В минувшем сезоне Квапил проводит в составе чешской "Кометы". В 49 матчах регулярного чемпионата Экстралиги он набрал 40 (15+25) очков и продолжает выступление в плей-офф, в 9 встречах которого он отметился 5 (1+4) результативными баллами.
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Кстати, СЭ, вы про Квапила пишете. Но новость про возвращение Соботки в Сент-Луис так и не нашел. А ведь он уже утром улетел из Праги в Америку, в воскресенье уже сыграет за Блюз. Подробности таковы: было очень выгодное предложение от Авангарда на 2 года, но Владимир все-таки решил вернуться в НХЛ. С Сент-Луисом подпишет новый контракт на 3 сезона, зарплата за это время 10.5 млн.долларов (3.5 млн. в год).
15:57 7 апреля
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Во-первых, Квапил не словак, а чех. Да и сезон для него еще продолжается, Комета Брно близка к финалу, выигрывают 3:2 у Градец Кралове. В плей-офф он пока не так заметен: 9 игр, 1 гол, 4 передачи.
15:52 7 апреля