Нападающий Марек Квапил подписал контракт с "Амуром", информирует пресс-служба хабаровчан. Соглашение с 32-летним чехом рассчитано до конца следующего сезона.

Напомним, что за свою карьеру форвард выступал за московское "Динамо", "Северсталь", "Медвешчак" и "Нефтехимик". В минувшем сезоне Квапил проводит в составе чешской "Кометы". В 49 матчах регулярного чемпионата Экстралиги он набрал 40 (15+25) очков и продолжает выступление в плей-офф, в 9 встречах которого он отметился 5 (1+4) результативными баллами.