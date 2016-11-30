10:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Кузня" осталась должна КХЛ за покупку прав на Михаила Анисина

0
0
0
1

Новокузнецкий "Металлург" до сих пор не рассчитался с КХЛ за передачу прав на нападающего Михаила Анисина, с которым клуб расстался во вторник. "Кузня" подтвердила информацию о расторжении контрактов с защитником Андреем Первышиным и нападающим Михаилом Анисиным.

Ранее сообщалось, что игроки пропустили тренировку команды, не имея на это уважительной причины. До перехода в "Кузню" права на Анисина принадлежали КХЛ, и новокузнецкий клуб для подписания контракта с игроком должен был выкупить права у лиги.

- Контракт между "Металлургом" и Анисиным был расторгнут по соглашению сторон в соответствии с регламентом КХЛ, - приводит "Р-Спорт" слова представителя пресс-службы лиги. - Расторжение контракта с хоккеистом не снимает с клуба обязанности выплатить лиге имеющуюся задолженность.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161130/1112985683.html

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

историк79

Покатились по наклонной. И "Кузня" находилась в таком положении, когда даже такими долботрясами раскидываться было нельзя, пришлось брать в команду. Теперь Анисину и Первышину поможет только Святая инквизиция.

10:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ