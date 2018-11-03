"Куньлунь" победил "Витязь"

"Куньлунь" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Победную шайбу забросил нападающий Войтек Вольски.

Клуб из Пекина набрал 24 очка и поднялся на 8-е место на Востоке. "Витязь" с 21 баллом располагается на 8-й строчке на Западе.

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"Витязь" (Подольск) - "Куньлунь" (Пекин) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Йип - 6 (бол., Сундстрем, Вольски), 24:25 - 0:1. Никулин - 1 (Воронков, Кокарев), 28:52 - 1:1. Вольски - 7 (Сундстрем), 41:03 - 1:2.

Вратари: Ортио (58:54) - Браст.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 26 (13+4+9) - 34 (12+9+13).

Судьи: Морозов, Черриг.

3 ноября. Подольск. ЛД "Витязь".

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