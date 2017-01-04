"Куньлунь" не будет копировать зарплаты китайского футбола

Председатель совета директоров "Куньлуня" Чжао Сяоюй подчеркнул, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не планирует копировать высокие зарплаты, которые в последнее время платят футболистам китайские команды.

На данный момент нападающий "Шанхай Шанган" Карлос Тевес, является самым высокооплачиваемым футболистом мира. По условиям контракта аргентинец будет зарабатывать 722 тысячи евро в неделю.

- У футбола свои правила, свой рынок, сейчас вся страна сходит с ума по этому виду спорта. Конечно, в хоккее такого не будет, - приводит ТАСС слова Сяоюя. - Да, мы платим игрокам хорошие деньги, но при этом они соответствуют рыночным. У нас нет проблем с финансами. Наш бюджет составляет 200 миллионов юаней (почти 30 миллионов долларов. – Прим. "СЭ"). Но мы не разбрасываемся деньгами и ко всему стараемся подходить с умом.