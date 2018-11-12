Кулемин оформил хет-трик на 16-й минуте. Это третий результат в истории лиги

Николай Кулемин оформил хет-трик в гостевом матче со "Спартаком", забросив третью шайбу через 15 минут 43 секунды после стартовой сирены. Только два игрока оформляли хет-трик в игре КХЛ быстрее форварда "Металлурга". Никлас Хагман из "Йокерита" потратил на три гола 13 минут 36 секунды, а Олег Петров из "Атланта" на три секунды меньше, чем Кулемин. (Кирилл Бурдаков)

Случаи в истории КХЛ, когда игрок оформлял хет-трик в первом периоде

* Матч плей-офф.