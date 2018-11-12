20:58 | Хоккей — КХЛ

Кулемин оформил хет-трик на 16-й минуте. Это третий результат в истории лиги

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Николай Кулемин оформил хет-трик в гостевом матче со "Спартаком", забросив третью шайбу через 15 минут 43 секунды после стартовой сирены. Только два игрока оформляли хет-трик в игре КХЛ быстрее форварда "Металлурга". Никлас Хагман из "Йокерита" потратил на три гола 13 минут 36 секунды, а Олег Петров из "Атланта" на три секунды меньше, чем Кулемин. (Кирилл Бурдаков)

Случаи в истории КХЛ, когда игрок оформлял хет-трик в первом периоде

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Третий гол

17.09.2014

Никлас Хагман

Йокерит

Нефтехимик (г) – 7:5

13.36

27.02.2011

Олег Петров

Атлант

Северсталь (г) – 8:1*

15.40

12.11.2018

Николай Кулемин

Металлург

Спартак (г)

15.43

15.11.2016

Евгений Дадонов

СКА

Барыс (д) – 9:0

15.48

25.12.2016

Найджел Доус

Барыс

Металлург Мг (д) – 5:3

19.13

* Матч плей-офф.

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