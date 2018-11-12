Кулемин оформил хет-трик на 16-й минуте. Это третий результат в истории лиги

Николай Кулемин оформил хет-трик в гостевом матче со "Спартаком", забросив третью шайбу через 15 минут 43 секунды после стартовой сирены. Только два игрока оформляли хет-трик в игре КХЛ быстрее форварда "Металлурга". Никлас Хагман из "Йокерита" потратил на три гола 13 минут 36 секунды, а Олег Петров из "Атланта" на три секунды меньше, чем Кулемин. (Кирилл Бурдаков)
Случаи в истории КХЛ, когда игрок оформлял хет-трик в первом периоде
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Третий гол
|
17.09.2014
|
Йокерит
|
Нефтехимик (г) – 7:5
|
13.36
|
27.02.2011
|
Атлант
|
Северсталь (г) – 8:1*
|
15.40
|
12.11.2018
|
Металлург
|
Спартак (г)
|
15.43
|
15.11.2016
|
СКА
|
Барыс (д) – 9:0
|
15.48
|
25.12.2016
|
Барыс
|
Металлург Мг (д) – 5:3
|
19.13
* Матч плей-офф.
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