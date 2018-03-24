Кубок Гагарина. Полуфинал Западной конференции. ЦСКА прошел "Йокерит"

В субботу, 24 марта, "Йокерит" и ЦСКА провели шестой матч полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что в прошлой встрече был установлен рекорд продолжительности матча в плей-офф КХЛ – команды провели на льду 142 минуты 9 секунд. Впервые в истории лиги был проведен 5-й овертайм.

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА - 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Кузьменко - 1 (Марченко), 12:35 - 0:1. Хухтала - 1 (Ниеми, Анттила), 17:20 - 1:1. Толванен - 6 (О`Нилл, Н. Йенсен), 18:11 - 2:1. Григоренко - 5 (бол.), 20:38 - 2:2. Норман - 2 (Йормакка, Лауридсен), 23:10 - 3:2. Петров - 1 (Попов), 27:24 - 3:3. Андронов - 5, 32:48 - 3:4.

Вратари: Запольски (58:08) - Сорокин (Юханссон, 20:00).

Штраф: 38 - 14.

Броски: 22 (7+9+6) - 33 (12+14+7).

24 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.

Счет в серии: 2-4 (0:4, 0:2, 2:1 ОТ, 1:2, 2:1 5ОТ).

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