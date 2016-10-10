Крэйг Вудкрофт: "Динамо" получило хороший урок в матче со СКА"

Главный тренер минского "Динамо" после поражения от СКА (2:6) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команда получила хороший урок. При этом, по словам Вудкрофта, счет встречи не отражает разницу в классе команд, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Мы знали, что СКА – один из главных тяжеловесов лиги, – подчеркнул Вудкрофт. – Но в первом периоде несколько ошибок свели наши усилия и подготовку к этой игре на "нет". Не имели права их допускать. Ну а счет 0:4 не дал шансов на продолжение борьбы. Что ж, мы получили урок, которым в будущем предстоит воспользоваться.

– Отражает ли счет разницу в классе команд?

– Думаю, нет.