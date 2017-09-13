Коскиранта и Карпов пропустят матч против "Автомобилиста"

Нападающие СКА Ярно Коскиранта и Максим Карпов пропустят матч регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста". Кроме того, в запасе останется фовард Евгений Кетов.

Ожидается, что состав армейцев будет выглядеть так:

Коскинен

Гавриков – Херсли

Зубарев – Рундблад

Хафизуллин – Чудинов

Рыков – Зуб

Ковальчук – Дацюк – Барабанов

Широков – Тихонов – Калинин

Гусев – Прохоркин – Плотников

Каблуков – Мальцев – Дергачев



Матч СКА – "Автомобилист" пройдет сегодня, 13 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)