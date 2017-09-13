Коскиранта и Карпов пропустят матч против "Автомобилиста"

Нападающие СКА Ярно Коскиранта и Максим Карпов пропустят матч регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста". Кроме того, в запасе останется фовард Евгений Кетов.
Ожидается, что состав армейцев будет выглядеть так:
Коскинен
Гавриков – Херсли
Зубарев – Рундблад
Хафизуллин – Чудинов
Рыков – Зуб
Ковальчук – Дацюк – Барабанов
Широков – Тихонов – Калинин
Гусев – Прохоркин – Плотников
Каблуков – Мальцев – Дергачев
Матч СКА – "Автомобилист" пройдет сегодня, 13 сентября, и начнется в 19.30 по московскому времени. (Игорь ЕРОНКО)