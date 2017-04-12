18:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Коскинен заменил Шестеркина в третьем матче финала Кубка Гагарина

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Голкипер Микко Коскинен будет защищать ворота СКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Отметим, что первые две встречи финала ворота петербургского клуба защищал Игорь Шестеркин.                                                                                                 

Напомним, что на данный момент счет в серии равный, 1-1. Матч состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча СКА - "Металлург"

 

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