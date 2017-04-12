Коскинен заменил Шестеркина в третьем матче финала Кубка Гагарина

Голкипер Микко Коскинен будет защищать ворота СКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Отметим, что первые две встречи финала ворота петербургского клуба защищал Игорь Шестеркин.
Напомним, что на данный момент счет в серии равный, 1-1. Матч состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.
Текстовая трансляция матча СКА - "Металлург"
Час до матча в Петербурге! Третья игра финала.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 12 апреля 2017 г.
Вперед, наш СКА! #СКАММГ pic.twitter.com/M21SrciIFq