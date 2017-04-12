Коскинен заменил Шестеркина в третьем матче финала Кубка Гагарина

Голкипер Микко Коскинен будет защищать ворота СКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга". Отметим, что первые две встречи финала ворота петербургского клуба защищал Игорь Шестеркин.

Напомним, что на данный момент счет в серии равный, 1-1. Матч состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.

Текстовая трансляция матча СКА - "Металлург"