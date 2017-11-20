Кошечкин, Куляш и Кузьменко - лучшие игроки недели в КХЛ

Вратарь магнитогорского "Металлурга" Василий Кошечкин, защитник "Автомобилиста" Денис Куляш и нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко признаны лучшими игроками прошедшей недели в КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Лучшим новичком стал форвард московского "Динамо" Александр Петунин.

На прошлой неделе Кошечкин помог "Металлургу" выиграть два выездных матча из трех. В двух играх он сыграл "на ноль". "Сухая серия" голкипера "Магнитки" насчитывает 150 минут 59 секунд.

Куляш, в свою очередь, помог "Автомобилисту" одержать две победы в трех играх, набрав 3 (2+1) очка. Кузьменко принял участие в трех победных матчах ЦСКА на прошлой неделе. В этих играх он набрал набрав 4 (2+2) балла за результативность.

Петунин стал лучшим новичком прошлой недели. В трех гостевых матчах он помог московскому "Динамо" одержать три победы, набрав при этом 4 (2+2) очка.