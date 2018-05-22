Корешков, Якубов и Наумов войдут в тренерский штаб ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал об изменениях в тренерском штабе клуба на следующий сезон. Команду покинут специалисты Альберт Лещев и Владимир Чебатуркин, на смену им получили приглашения Евгений Корешков, Равиль Якубов и тренер вратарей Сергей Наумов.

– Мы будем усиливать тренерский штаб, – цитирует ТАСС Есмантовича. – Расстанемся с тремя тренерами, уйдут Лещев и Чебатуркин, Чебатуркин возглавит "Звезду", а с Лещевым сейчас разговариваем о его трудоустройстве. Поменяем тренера вратарей. Получил приглашение в клуб Сергей Наумов, который работал в "Локомотиве", а также Равиль Якубов и Евгений Корешков. (Первый – "Витязь", второй – "Барыс". – Прим. "СЭ")

В минувшем сезоне ЦСКА проиграл "Ак Барсу" в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 1-4.

Якубов и Шталенков покинули тренерский штаб "Витязя"

