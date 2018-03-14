Константин Барулин – о "Сочи": "Каждый год меняется 50-70 процентов команды. В этом плане тяжело"

Голкипер "Сочи" Константин Барулин в интервью клубной пресс-службе отметил, что конкуренция с Дмитрием Шикиным помогла ему выйти на свой уровень по ходу сезона. Также хоккеист заявил, что клубу удалось показать результат, даже не смотря на текучку в составе.

– Конечно, сложно, когда в команде 50 процентов новых ребят. Сложно каждый сезон сплачивать коллектив, но нам это удалось, – сказал Барулин. – Молодые ребята стремились за теми, кто постарше. Образовался костяк команды, к которому стремилась молодежь. Мы их поддерживали, давали дальнейший толчок. Хоккей – такая штука, в которой никогда нельзя опускать руки, нельзя останавливаться. Только чуть-чуть остановился, а тебя догнали и перегнали. Вот в этом я благодарен нашим ребятам, что мы на каждую игру выходили "от ножа". Бились, боролись, как бы оно не складывалось – мы показывали хороший хоккей.

Начало получилось скомканным, но это хоккей. Наверное, на тот момент я был где-то не готов. Спасибо нашим наставникам, в первую очередь, тренеру вратарей. Он и психологически поддержал, и физически дал толчок. Также хочу поблагодарить моего напарника Дмитрия Шикина, который своей игрой стимулировал меня работать дальше. Смотря на него, я достиг своего уровня, к концу сезона вышел на пик и отработал достойно этот сезон.

Когда трибуны заполняются полностью, тогда и нам легче играть в домашней атмосфере. Поддержка людей, которые за нами, придает нам больше сил и эмоций. Дом есть дом, это наши родные стены, они нам помогают. Что касается команды, то каждый год меняется 50-70 процентов команды. В этом плане тяжело. Но думаю, что сейчас финансовая стабильность приходит в клуб, и костяк команды будет оставаться.