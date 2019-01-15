"Когда ты так ведешь в счете, то обязан доводить матч до победы". Скабелка - о поражении от "Спартака"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после поражения от "Спартака" в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:5) заявил, что ему тревожно за свою команду. Специалист также поздравил красно-белых с победой.

- Матерая команда, наверное, не проигрывает матч, когда ведет 3:0, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Соглашусь, что поиграли сегодня в хоккей. Сложно комментировать такой матч. Игра длится 60 минут, и матерая команда играет все 60 минут. Когда ты так ведешь в счете, ты обязан доводить этот матч до победы.

Не хватает нам этого инстинкта, когда надо сыграть на команду. Ты не думаешь о своих очках, ты не бежишь забивать, ты играешь по счету, ты играешь солидно. Вот этого, к сожалению, нам не хватает. И чем ближе концовка регулярного чемпионата, тем тревожнее. Соперника с победой, они молодцы, здорово сыграли.

"Барыс" занимает 5-е место в Восточной конференции, имея в активе 67 очков.

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