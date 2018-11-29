Клуб КХЛ может появиться в Германии

Президент Федерации хоккея Германии Франц Райндль выразил уверенность в том, что в его стране в ближайшее время появится команда Континентальной хоккейной лиги.

"Многие болельщики в Германии хотели бы увидеть КХЛ своими глазами, я уверен, что это случится. Думаю, что спокойно сможем продвигать команду, место может быть любым: Кельн, Дюссельдорф или Гамбург, где есть невероятная арена, но нет хоккея в последние годы. Дмитрий Чернышенко говорит о том, что нужно работать вместе, хоккей - лучшая игра на земле, давайте продвигать ее вместе" - приводит слова функционера официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне лига провела четыре выставочных игры в Вене и Цюрихе. 26 и 28 октября в австрийской столице состоялись матчи "Слован" - ЦСКА и "Слован" - СКА, а, спустя ровно месяц, Цюрих принял встречи рижского "Динамо" с обоими армейскими клубами.