Кирилл Капризов: "Все бились, пластались под шайбу"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов остался доволен игрой команды с "Ак Барсом" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметил самоотверженность уфимцев.

– Все уже заждались победы, и мы, и болельщики, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Капризова. – Хороший матч, все бились, пластались под шайбу, все на себя ловили. Старались играть по заданию, все получилось.

– Стартовый период получился результативным, а впоследствии голов больше не было. Почему?

– Бывает такое. В концовке мы больше старались играть на результат. Мы выигрывали, и важно было сохранить счет, довести матч до победы.

– Как оцените свое состояние после возвращения из сборной?

– Немного было тяжеловато, но ничего страшного. У нас четыре дня перед следующим матчем, будем серьезно готовиться, чтобы хорошо сыграть.

– В турнирную таблицу сейчас заглядываете?

– Нет, нам и так часто об этом говорят. Конечно, иногда бывает, но не так часто.

– Как необходимо будет сыграть с "Ладой"?

– Думаю, нужно сыграть активно, как сегодня. Больше бросать, обострять и все будет хорошо.