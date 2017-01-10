Кирилл Капризов: "В перерыве тренеры нас наругали и указали на ошибки"

Нападающий "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов после победы над "Спартаком" (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что команда смогла собраться с силами после первого периода благодаря наставлениям тренеров. В этой встрече 19-летний форвард впервые в своей карьере набрал 4 (2+2) очка, таким образом, на его счету 34 (17+17) балла в 37 играх регулярки.

– Нас тренеры наругали, потому что уже не первую игру начинаем, когда сразу пропускаем гол в первой смене, – сказал в эфире "КХЛ-ТВ" Капризов. – И весь период мы неостро выглядели в атаке, неостро играли. Нам указали на ошибки, дали, можно сказать, под ж...