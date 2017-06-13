Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком года на European Hockey Awards

Нападающий Кирилл Капризов получил приз лучшему молодому игроку года на European Hockey Awards, который проводит Ассоциация европейских клубов. В минувшем сезоне он взял бронзу молодежного чемпионата мира в составе сборной России, набрав 12 (9+3) очков в семи матчах. В 54 встречах за "Салават Юлаев" он записал на свой счет 45 (23+22) баллов.

Помимо Капризова на эту награду претендовали Джоэль Эрикссон-Эк ("Фэрьестада"), Доминик Кубалик ("Салават Юлаев"), Оскар Линдблом ("Брюнаса"), а также Илья Сорокин (ЦСКА).

Лучшим клубом признана шведская "Фрелунда", а Рогер Реннберг из "Фрелунды" стал лучшим тренером года.