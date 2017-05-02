Кирилл Фастовский: "На последнюю вакансию легионера ищем центрфорварда"

Генеральный менеджер "Сибири" Кирилл Фастовский заявил, что пятым легионером новосибирского клуба станет центральный нападающий. В команде из Новосибирска – четыре иностранца: вратарь Александр Салак и защитник Адам Полашек из Чехии, а также шведские форварды Александр Бергстрем и Патрик Закриссон.
– На позицию пятого легионера мы ищем центрального нападающего, – заявил Фастовский.
Напомним, что ранее "Сибирь" обменяла в ЦСКА Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова. (Евгений БЕЛОУСОВ)