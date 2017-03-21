КХЛ: позднее начало игры "Спартак" – "Зенит" согласовано с РФПЛ

В пресс-службе КХЛ подтвердили, что позднее начало матча 23-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" – "Зенит" связано с хоккеем. Встреча намечена на воскресенье, 16 апреля, время начала - 20.00 по московскому времени. Обычный вечерний временный слот РФПЛ – 19.30.

- Официальный телевещатель КХЛ – общероссийский телеканал Матч ТВ – согласовал данный вопрос в обеих лигах, так как на этот день запланирован 5-й матч Финала Кубка Гагарина 2017. Согласно п.1.2 ст.53 Спортивного Регламента КХЛ в выходные и праздничные дни матчи Чемпионата КХЛ начинаются в 17.00 по местному времени, - говорится в заявлении лиги.