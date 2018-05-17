КХЛ передала свои трофеи в Зал хоккейной славы в Торонто

Континентальная хоккейная лига передала в дар Залу хоккейной славы в Торонто памятные трофеи десятого, юбилейного сезона. Церемония передачи состоялась в Копенгагене во время чемпионата мира-2018. В Канаде также будут храниться хоккейные краги, шлем и игровой свитер единственного пятикратного обладателя Кубка Гагарина форварда "Ак Барса" Даниса Зарипова. В этой форме он выступал в финале плей-офф-2018 против ЦСКА. Также Залу переданы медали призеров чемпионатов КХЛ сезонов-2016/17 и 2017/18 и памятные медали участников Матча звезд КХЛ 2018 в Астане. Главным экспонатом коллекции стала мини-копия Кубка Гагарина.

- Руководство Зала хоккейной славы обратилось к нам с просьбой передать несколько предметов, символизирующих Лигу и относящихся к десятому юбилейному сезону КХЛ, - сказал вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский. - Мы с радостью откликнулись на нее. "Ак Барс" оперативно предоставил хоккейную амуницию Даниса Зарипова, Лига подготовила остальные предметы, которые мы передали представителям Зала хоккейной славы. Очень приятно такое внимание и желание сотрудничества со стороны уважаемой в хоккейном мире организации, которая вот уже много лет сохраняет историю нашей любимой игры.

- Зал хоккейный славы горд и рад получить несколько вещей из истории КХЛ. Это важно для развития и популяризации нашей игры по всему миру, - подчеркнул вице-президент Зала хоккейной славы в Торонто Филип Притчард. - Мы надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество с Континентальной хоккейной лигой.