КХЛ отстранила видеогол-судью, который засчитал вторую шайбу "Ак Барса" в ворота "Спартака"

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Ак Барс" – "Спартак" (3:2), состоявшегося 3 декабря 2016 года (время матча – 22:34) и признал ошибку видеогол-судьи, обслуживавшего матч на арене в Казани, информирует официальный сайт КХЛ.

Видеогол-судья нарушил процедуру принятия решения и засчитал гол "Ак Барса" (который был записан на Федора Малыхина), в то время как шайба не пересекла полностью линию ворот. Департаментом судейства принято решение отстранить принявшего данное решение судью от работы на матчах чемпионата КХЛ до окончания сезона-2016/17.