16:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ отстранила видеогол-судью, который засчитал вторую шайбу "Ак Барса" в ворота "Спартака"

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Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Ак Барс""Спартак" (3:2), состоявшегося 3 декабря 2016 года (время матча – 22:34) и признал ошибку видеогол-судьи, обслуживавшего матч на арене в Казани, информирует официальный сайт КХЛ.

Видеогол-судья нарушил процедуру принятия решения и засчитал гол "Ак Барса" (который был записан на Федора Малыхина), в то время как шайба не пересекла полностью линию ворот. Департаментом судейства принято решение отстранить принявшего данное решение судью от работы на матчах чемпионата КХЛ до окончания сезона-2016/17.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/12/04/330718.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Везде бедный Спартак засуживают!

17:07

карельский свинопас

заговор против хрюшек...

16:37

BABOOIN

суровость наказания прямо пропорциональна невежеству принимающего решение об отстранении

16:20

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