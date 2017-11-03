КХЛ отказала "Торпедо" в урезании контракта защитнику Мамашеву

В четверг состоялось заседание комиссии по контрактным спорам КХЛ. На нем обсуждался вопрос о снижении в соответствие с действующим правовым регламентом лиги зарплаты защитника "Торпедо" Рената Мамашева.

Клуб в течение нынешнего сезона дважды вносил игрока в список отказов, поэтому имеет право уменьшить так называемую "премию за мастерство", составляющую не более 40 процента от действующего контракта.

Хоккеист подал апелляцию на действия "Торпедо". Члены комиссии, выслушав аргументы обеих сторон, согласилась с позицией игрока. Таким образом, Мамашев и дальше будет получать полностью зарплату по нынешнему контракту.

– Я был приятно удивлен тем, что наши доводы были услышаны членами комиссии, ранее думал, что она действует только в интересах клубов, – заявил "СЭ" агент хоккеиста Шуми Бабаев. – В нее ведь входят представители клубов, а также известные в прошлом и очень уважаемые хоккеисты. На заседании присоветовали люди из руководства КХЛ и профсоюза.

Наша точка зрения была внимательна выслушана, в частности мы привели пример того, что хоккеист находится в хорошей игровой форме. После отправки в ВХЛ в "Саров" его признали там игроком недели. Это показывает, что речи о "снижении мастерства" вести нельзя. (Михаил ЗИСЛИС)

Мамашев отправлен в ВХЛ