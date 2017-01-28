20:28 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала Лемтюгова на два матча, Н. Квартальнова - на один

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по форварду "Авангарда" Николаю Лемтюгову, который был удален в матче против "Нефтехимика" (0:4) за драку и грубость. Согласно регламенту лиги игрок дисквалифицирован на одну игру и будет подвергнут денежному штрафу.

Для Люмтюгова это наказание является повторным, таким образом, лига накладывает на игрока дополнительную дисквалификацию на один матч и индивидуальный штраф. Также на одну игру из-за повторного получения большого штрафа дисквалифицирован форвард "Нефтехимика" Никита Квартальнов. Также он будет наказан индивидуальным штрафом.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/28/337679.html

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