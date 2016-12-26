Кевин Пулен: "Стиль и манера игры в КХЛ отличаются от североамериканской"

Голкипер "Барыса" Кевин Пулен считает, что уже адаптировался к континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В конце октября 26-летний канадец, выступавший ранее в НХЛ, заключил контракт с казахстанским клубом.

– Думаю, что адаптировался к КХЛ после почти трех месяцев тренировок и нескольких игр, привык к хоккею этой лиги, хотя дебют мой не совсем удался, - цитирует today.kz Пулена. - Но всегда интересно пробовать и открывать что-то новое. Да, стиль и манера игры отличаются от североамериканской, но к этому просто нужно привыкнуть, так или иначе это просто хоккей.

– Как думаете, какие вещи, которые работают в НХЛ, в КХЛ бы не имели успеха?

– Сложно ответить так сразу, но скажу вам так: все диктует размер площадок. В НХЛ размер площадки меньше, соответственно у тебя меньше времени, чтобы выбрать позицию, даже если ты находишься в своей зоне. Но зато бросок практически из любой точки зоны нападения может быть опасен и привести к голу.