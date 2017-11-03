Карри Рамо: "Омск занимает особое место в моем сердце"

Вратарь "Йокерита" Карри Рамо признался, что у него были необычные ощущения во время игры регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:1). Финн ранее выступал за омский клуб.

– Каково оказаться на "Арене-Омск" спустя четыре года?

– Здорово! По началу было немного странное чувство, особенно вчера, когда я только приехал сюда. Если честно, я немного нервничал. Не знал, как это будет, что я буду чувствовать. Но вообще здорово вернуться в этот город. Мне нравилось тут, обожал играть на глазах омских болельщиков. Прекрасные ощущения.

– Что предложил сегодня "Авангард"?

– "Авангард" сегодня хорошо и достаточно жестко играл. Их подвели удаления. Хотя нам и не удалось реализовать большинство, но это неважно. Это говорит о том, что мы играли грамотно. И меньше удалялись. Но всегда нелегко играть против "Авангарда". Это сильная команда. И в Омске в принципе непросто играть.

– Вас тепло приветствовали болельщики. Ностальгия была?

– Да, я слышал поддержку и то, как меня приняли. Омск занимает особое место в моем сердце. Мне очень приятно было!

– Ваша супруга из Омска. Как ваша семья, дочь?

– Все в порядке. Они смотрели сегодняшний матч. Жена поручила мне попасть в несколько мест в Омске. Это особенный город для нас обоих. Мы приезжаем сюда, когда выдается возможность. (Анна ЛЕВЧЕНКО)