Капризов, Шумаков и Шалунов пропустят матч с "Амуром"

Форварды ЦСКА Кирилл Капризов, Сергей Шумаков и Максим Шалунов не попали в заявку команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". Встреча состоится сегодня, начало игры - 12.30 по московскому времени.

Отметим, что по сравнению с игрой против "Куньлуня", которая состоялась 11 сентября, тренерский штаб ЦСКА сделал восемь замен. Так, на льду не появится тройка Капризов – Шалунов – Шумаков. Также в запасе остались защитник Никита Нестеров, а также форварды Сергей Андронов, Кирилл Петров и Грег Скотт.