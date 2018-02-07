Капитан минского "Динамо" Денисов восстановился после травмы

Капитан и защитник минского "Динамо" Владимир Денисов восстановился после травмы и готов вернуться на лед. При этом, как сообщает официальный сайт клуба, повреждение получил другой игрок "зубров" – Дмитрий Знахаренко. Ему на тренировке сборной Белоруссии шайба попала в конек.
В текущем сезоне КХЛ Денисов провел 40 матчей и набрал 3 (1+2) очка. У Знахаренко 43 матча и 3 (0+3) очка.
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https://hcdinamo.by/news/sobytiya/znakharenko-v-spiske-travmirovannykh-denisov-gotov-igrat/
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