Капитан минского "Динамо" Денисов восстановился после травмы

Капитан и защитник минского "Динамо" Владимир Денисов восстановился после травмы и готов вернуться на лед. При этом, как сообщает официальный сайт клуба, повреждение получил другой игрок "зубров" – Дмитрий Знахаренко. Ему на тренировке сборной Белоруссии шайба попала в конек.

В текущем сезоне КХЛ Денисов провел 40 матчей и набрал 3 (1+2) очка. У Знахаренко 43 матча и 3 (0+3) очка.