Капитан "Амура" Атюшов выбыл до конца плей-офф

Защитник хабаровского "Амура" Виталий Атюшов получил травму в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против "Ак Барса" (4:1) и выбыл до конца плей-офф. У капитана дальневосточного клуба подозрение на перелом ключицы.
Хоккеист попал под силовой прием Артема Лукоянова в конце второго периода и не вернулся на лед. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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Долго наблюдал за идиотами на эт
Ничего, молодого поставят.
21:17
MEFISTO-KAZAN
забоялся дальше играть. оч хорошо. амур все равно недокоманда
17:24
aech_63
А Лукоянов сидел и ухмылялся, и ни одной нормальной мысли в его крошечном мосге не было.
17:16
БигБосс
Лучше бы обошлось, иначе закончит.
16:13