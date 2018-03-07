15:48 | Хоккей — КХЛ

Капитан "Амура" Атюшов выбыл до конца плей-офф

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Защитник хабаровского "Амура" Виталий Атюшов получил травму в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против "Ак Барса" (4:1) и выбыл до конца плей-офф. У капитана дальневосточного клуба подозрение на перелом ключицы.

Хоккеист попал под силовой прием Артема Лукоянова в конце второго периода и не вернулся на лед. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Ничего, молодого поставят.

21:17

MEFISTO-KAZAN

забоялся дальше играть. оч хорошо. амур все равно недокоманда

17:24

aech_63

А Лукоянов сидел и ухмылялся, и ни одной нормальной мысли в его крошечном мосге не было.

17:16

БигБосс

Лучше бы обошлось, иначе закончит.

16:13

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