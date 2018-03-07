Капитан "Амура" Атюшов выбыл до конца плей-офф

Защитник хабаровского "Амура" Виталий Атюшов получил травму в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина против "Ак Барса" (4:1) и выбыл до конца плей-офф. У капитана дальневосточного клуба подозрение на перелом ключицы.

Хоккеист попал под силовой прием Артема Лукоянова в конце второго периода и не вернулся на лед. (Алексей ШЕВЧЕНКО)