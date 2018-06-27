Календарь регулярного чемпионата КХЛ будет опубликован 5 июля

КХЛ в Твиттере сообщила что календарь сезона-2018/19 будет представлен 5 июля. Регулярный чемпионат, в котором примут участие 25 клубов, начнется 1 сентября матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина "Ак Барсом" и финалистом Западной конференции плей-офф СКА. Каждая из команд проведет по 62 игры.
Напомним, по итогам прошлого сезона лига из своего состава "Ладу" и "Югру".
Календарь сезона КХЛ 2018/2019 будет представлен 5 июля.– КХЛ (@khl) 27 июня 2018 г.
Регулярный чемпионат, в котором примут участие 25 клубов, начнётся 1 сентября матчем "Ак Барс" vs СКА. Каждая из команд проведёт по 62 игры. pic.twitter.com/2B7JAcLptZ
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