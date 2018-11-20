"Какие же они тупые, эти американцы". Николишин ответил Уитни и Перселлу

Бывший тренер московского "Динамо" Андрей Николишин прокомментировал высказывания экс-нападающего "Авангарда" канадца Тэдди Перселла и бывшего защитника "Сочи" американца Райана Уитни о жизни в России. В частности, два североамериканца критично высказались о русских девушках, назвав их "трехглазыми чернобыльскими чудовищами".

- Где уж они повстречали этих чудовищ, мне сложно судить, - сказал Николишин в эфире Первого канала. - Либо они были в таком состоянии, что уже путали красавиц и чудовищ. И те, про кого они говорят, были далеко не женщинами.

Какие же они тупые, эти американцы. Вот я слушал Задорнова, первые два года это был мой любимый артист на телевидении там в США. Примерно с таким же настроением относился, пока не понимал язык. Это достаточно банально, но раз уж ты приехал в ту страну, в которой будешь играть, то ты должен знать язык этой страны.

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