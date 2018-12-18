Как дела с возвращением "Авангарда" в Омск? Отвечает глава совета директоров

Председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов рассказал о ситуации с омским ледовым дворцом. Из-за проблем арены нынешний сезон омичи проводят в Балашихе.

– Создана комиссия, и буквально на днях состоялось очередное заседание, были подведены первые итоги, – рассказал Крылов клубному телевидению. – Что хочется сказать: помимо понимания того, как мы будем восстанавливать несущую способность самого здания, а есть четкое понимание, как это делать, мы столкнулись с такими трудностями, как эвакуация людей. Оказывается, та арена, которая есть сейчас, полностью не соответствует противопожарным нормам, и нам приходится допроектировать эту часть. Мы надеемся, что в первом квартале следующего года мы уже выйдем на какие-то проектные изыскания и дальше продолжим работу в этом направлении.

Я вижу "Авангард" сильным российским клубом, за который болеют не только в Омске, с большим количеством болельщиков по всей стране. Возможно, мы оставим здесь команду ВХЛ, которая будет играть. Тогда мы закроем всю пирамиду хоккея, которая должна быть у большого клуба.