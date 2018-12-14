Кагарлицкий - о попадании шайбы в голову Крикунова: "Он не подал виду. Просто ушел в раздевалку и вернулся через несколько минут"

Нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал рану главного тренера Владимира Крикунова на голове, полученную в первом периоде встречи после выброса Андрея Прибыльского.

В голову специалисту попала шайба, из-за чего он ушел в раздевалку. Через несколько минут 68-летний российский специалист вернулся на скамейку – рана была заклеена пластырем.

– В матче с "Витязем" во Владимира Крикунова прилетела шайба. Как он справился с этим?

– Он не подал виду: просто ушел в раздевалку и вернулся на мостик через несколько минут. Ему заклеили место удара, в перерыве зашили. Хотя момент получился очень неприятным. Владимиру Васильевичу из-за спин игроков не было видно момента, а шайба очень быстро прилетела, – сказал Кагарлицкий в интервью официальному сайту КХЛ.

– Он не мотивировал потом дополнительно вас: мол, я шайбу ловлю, а вы и подавно должны?

– Да, нет. У Владимира Васильевича и без того хватает методов для мотивации.

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– Матч против "Северстали" нельзя назвать для вас рядовым. Насколько тяжело выходить против партнеров, с которыми плечом к плечу бились ещё несколько месяцев назад?

– Конечно, это моя родная команда, где я начинал играть в хоккей. Но за последние полгода в "Северстали" столько поменялось… Много моих друзей уже покинули команду, нет и тренерского штаба, с которым мы работали в прошлом сезоне. Поэтому в сегодняшнем матче на льду у соперника было не так-то и много знакомых лиц.

– Перед матчем встречались с бывшими партнёрами по команде?

– Хотел вот поговорить с ними после матча. И, если вы меня сейчас отпустите, то, наверное, успею с ними встретиться. Сами знаете, у хоккеистов обычно отъезд сразу после игры.

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