Изменено время начала четвертого матча серии "Локомотив" – СКА

Четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА пройдет 20 марта и начнется в 19.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба ярославской команды. Первоначально стартовый свисток в игре должен был прозвучать в 19.00 мск.

"Локомотив" в первом раунде Кубка Гагарина победил "Торпедо" со счетом 4-0 в серии, СКА с таким же счетом переиграл "Северсталь".

"Локомотив" и СКА проведут матчи 1/4 финала 16, 17 19, 20 и при необходимости 22, 24 и 26 марта.