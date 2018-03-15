Изменено время начала четвертого матча серии "Локомотив" – СКА

Четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между "Локомотивом" и СКА пройдет 20 марта и начнется в 19.30 по московскому времени, сообщает пресс-служба ярославской команды. Первоначально стартовый свисток в игре должен был прозвучать в 19.00 мск.
"Локомотив" в первом раунде Кубка Гагарина победил "Торпедо" со счетом 4-0 в серии, СКА с таким же счетом переиграл "Северсталь".
"Локомотив" и СКА проведут матчи 1/4 финала 16, 17 19, 20 и при необходимости 22, 24 и 26 марта.
⚡⏰ Важно: изменено время начала четвёртого матча серии "Локомотив" - СКА. 20-го марта игра начнётся в 19:30 ⚡– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 15 марта 2018 г.
Третий матч серии, 19-го марта, начнётся в 19:00.
Напомним, что продажа билетов на ярославские матчи серии начнётся завтра в 11:00.
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