Иван Телегин: "ЦСКА нужно улучшать реализацию"

Нападающий ЦСКА Иван Телегин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Слованом" (2:1 ОТ) высоко оценил игру вратаря Ильи Сорокина. Также форвард отметил, что армейцам необходимо улучшать реализацию голевых моментов.

- Было тяжеловато, все-таки и площадки размером отличаются, и акклиматизация дает о себе знать, - приводит пресс-служба армейцев слова Телегина. - После первого периода уже чувствовал себя очень уставшим, но потом собрался с силами. На большой площадке есть время подумать и принять верное решение. "Слован" хорошо двигался, они смогли реализовать тот момент, который мы позволили им создать.

Нам же, в свою очередь, нужно повышать реализацию своих моментов. Сегодня были случаи, когда шайба просто не шла в пустые ворота. Надо работать над этим. По движению мы сегодня выглядели хорошо. Ребята, которые играли в меньшинстве и ложились под шайбы - молодцы, очень сильно нам помогли. Ну и Илья Сорокин опять показал, на что способен, несколько раз просто чудеса проявлял.