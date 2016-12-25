Иван Касутин: "Шайба просто не хочет идти в ворота"

Вратарь "Нефтехимика" Иван Касутин после поражения от СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался недоволен игрой в меньшинстве. По словам голкипера, также хромала реализация.

– Мы создаем очень много моментов, но две игры шайба просто не хочет идти в ворота соперников, – цитирует Касутина официальный сайт "Нефтехимика". - Дай бог, со следующей игры нас прорвет. В принципе, мы и в обороне неплохо играем. Единственное, что в меньшинстве у нас игра не получается. Последние две игры мы практически все голы в меньшинстве пропустили. Над этим компонентом нам надо поработать. Я думаю, что мы дали достойный бой двум лидерам. А то, что не забили, это чистое невезение.