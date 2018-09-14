Илья Воробьев: "Якупов присел, потому что надо было сыграть по заданию"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над "Спартаком" (2:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра. Приятно закончить домашнюю серию победой, – сказал Воробьев. – Есть над чем работать. Немножко перестраиваемся. Поэтому есть моменты, которые надо исправлять.
– Почему Якупов в концовке "присел"?
– Мы в один гол вели, надо было сыграть по заданию. А Наиль более атакующего плана игрок.
– Чего команде не хватает в большинстве? Кроме голов, конечно.
– Если кроме голов – тогда точных бросков.
– Звено Каблукова в полном составе пропустило матч. Такая ротация чем вызвана?
– Тут несколько факторов. И спортивный принцип, и ребята должны играть. Если говорить про звено Каблукова: Тихонов – Каблуков – Кетов, то они здорово смотрелись. Но сейчас четвертая подряд игра, они поднаелись. Поэтому сегодня отдохнули. И, как вы видели, другое звено: Дергачев – Коскиранта – Плотников – выполнило их функцию и смотрелось довольно прилично.
– Не посеет ли ротация в команде нервозность?
– Думать можно много что. У нас есть план по ротации. С ребятами мы разговариваем на эту тему.
– Почему вы решили перевести Кручинина в центр?
– Кручинин вообще в принципе центральный нападающий, просто в "Тракторе" в последнем сезоне играл на краю. Хотели посмотреть, как у него получится в центре.
– Рыков настолько плох, что остается единственным защитником, не сыгравшим ни одного матча?
– Рыков не плох, просто пока вот так. (Игорь Еронко)