Илья Воробьев возглавит "Автомобилист" со следующего сезона

Как стало известно "СЭ", "Автомобилист" достиг предварительной договоренности с Ильей Воробьевым о том, что он возглавит команду в следующем сезоне. Официально об этом назначении будет объявлено по окончании нынешнего чемпионата.

"Автомобилист" в настоящий момент занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 54 матчах. Главному тренеру Владимиру Крикунову в марте исполнится 68 лет. Перед началом нынешнего чемпионата КХЛ он в интервью "СЭ" заявил, что этот сезон станет для него последним.

Воробьев в ноябре был уволен из магнитогорского "Металлурга", с которым за два года работы выиграл Кубок Гагарина и еще раз выходил в финал. В настоящий момент он входит в штаб сборной России на Олимпиаде.