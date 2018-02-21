18:06 21 февраля | Хоккей — КХЛ

Илья Воробьев возглавит "Автомобилист" со следующего сезона

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Как стало известно "СЭ", "Автомобилист" достиг предварительной договоренности с Ильей Воробьевым о том, что он возглавит команду в следующем сезоне. Официально об этом назначении будет объявлено по окончании нынешнего чемпионата.

"Автомобилист" в настоящий момент занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 54 матчах. Главному тренеру Владимиру Крикунову в марте исполнится 68 лет. Перед началом нынешнего чемпионата КХЛ он в интервью "СЭ" заявил, что этот сезон станет для него последним.

Воробьев в ноябре был уволен из магнитогорского "Металлурга", с которым за два года работы выиграл Кубок Гагарина и еще раз выходил в финал. В настоящий момент он входит в штаб сборной России на Олимпиаде.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Vladimir555

Спасибо Тренер! Большого успеха на олимпиаде!

19:25 21 февраля

Igrok Igorek

Ну, слава Богу!

18:49 21 февраля

Igrok Igorek

А чего тормозим с комментами?

18:48 21 февраля

Igrok Igorek

Многие в "Автомобиле" вздохнут. что не надо будет больше таскать баллоны...

18:46 21 февраля

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