Илья Воробьев возглавит "Автомобилист" со следующего сезона

Как стало известно "СЭ", "Автомобилист" достиг предварительной договоренности с Ильей Воробьевым о том, что он возглавит команду в следующем сезоне. Официально об этом назначении будет объявлено по окончании нынешнего чемпионата.
"Автомобилист" в настоящий момент занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 92 очка в 54 матчах. Главному тренеру Владимиру Крикунову в марте исполнится 68 лет. Перед началом нынешнего чемпионата КХЛ он в интервью "СЭ" заявил, что этот сезон станет для него последним.
Воробьев в ноябре был уволен из магнитогорского "Металлурга", с которым за два года работы выиграл Кубок Гагарина и еще раз выходил в финал. В настоящий момент он входит в штаб сборной России на Олимпиаде.
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Vladimir555
Спасибо Тренер! Большого успеха на олимпиаде!
19:25 21 февраля
Igrok Igorek
Ну, слава Богу!
18:49 21 февраля
Igrok Igorek
А чего тормозим с комментами?
18:48 21 февраля
Igrok Igorek
Многие в "Автомобиле" вздохнут. что не надо будет больше таскать баллоны...
18:46 21 февраля