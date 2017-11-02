Илья Воробьев уволен из "Магнитки"

Как стало известно "СЭ", главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев покинул свой пост после поражения от "Лады" (1:3).

42-летний специалист возглавлял "Магнитку" с 2015 года, а до этого работал в ее тренерском штабе. В первом же сезоне в качестве главного тренера он выиграл с командой Кубок Гагарина, через год вновь добрался до финала плей-офф, где уступил СКА.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата "Металлург" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, потерпев 14 поражений в 28 играх. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Илья Воробьев: "Не настроен сейчас разговаривать, все узнаете позже"