Илья Воробьев: "Удалось сыграть просто и избежать ошибок"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Адмиралом" (3:1) остался доволен игрой команды. По словам наставника, была небольшая усталость.

– Хорошая игра, – приводит слова Воробьева пресс-служба "Адмирала". – Игра на маленькой площадке немного другая, здесь нужно сыграть предельно просто и постараться не делать ошибок, что сегодня нам неплохо удалось.



Не сказывалась ли усталость после игры в Китае? Перелеты в два часа ночи, когда приезжаешь, они довольно непростые, но, поведя в счете, мы пытались играть по счету. Мне не показалось, что была усталость.



Сегодня мы добились командной победы, выделять кого-то не хочется.