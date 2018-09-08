Илья Воробьев: "СКА провел почти период в зоне атаки, но пробить Кареева мы не смогли"

Главный тренер СКА Илья Воробьев после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Салавата Юлаева" (1:4) отметил, что его команде предстоит поработать над завершением атак.

– К сожалению, мы забили один гол, бросив 40 раз, – сказал Воробьев. – Провели почти период в зоне атаки, но пробить Кареева не смогли. Будем работать над завершением. И в области психологии тоже поработаем немножко – в некотором смысле.

– У СКА была довольно длинная пауза. Могла она выбить из колеи?

– Можно много причин насобирать. Но главное – с одним голом не выиграешь.

– Вы обращали внимание команды на то, что у "Салавата" семь защитников из семи – праворукие?

– Обращал.

– И что именно в этой связи говорили им? Что требовали?

– Что праворуких защитников у них – семь.

– Когда Якупов вернется в строй?

– Как только выздоровеет.

– Игроки говорили, что у них не получалось упростить игру. Почему?

– Когда надо, когда давишь из себя, тогда такие вещи получаются. Когда очень хочется.

– Почему Белов пропустил уже три матча?

– У нас достаточное количество защитников. Поэтому Антон готовится. (Игорь Еронко)​

Все о КХЛ: результаты и календарь матчей, турнирная таблица