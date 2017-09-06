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06:14 | Хоккей — КХЛ

Илья Воробьев: "После каждого периода у меня с игроками "Магнитки" особый разговор"


Главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" отметил, что команда одержала рабочую победу. По его словам, во втором периоде "Магнитка" резко прибавила, потому что в раздевалке состоялся особый разговор.

– Если в двух словах описать: рабочая победа.

– В третьем периоде команда перешла на игру в три звена. Чем это можно объяснить?

– Тем, что нам надо было выиграть матч.

– Перед вторым периодом был ли какой-нибудь особый разговор, почему команда резко прибавила?

– После каждого периода у нас особый разговор. Пытаемся найти решения. 

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http://www.metallurg.ru/press/club-news/404816/

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