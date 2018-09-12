Илья Воробьев – о впечатляющем старте Прохоркина: "Сплюньте"

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над "Йокеритом" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы стали первой командой, сумевшей нанести "джокерам" поражение.

– "Йокерит" подошел к нам с 4-матчевой победной серией, поэтому очень уверенно и на подъеме. Была хорошая боевая игра, как всегда бывает с этой командой. Во втором периоде немножко нас со сменами – пару раз наложили, поджали, но мы не сломались. И выиграли в овертайме.

– В конце третьего периода, когда уже на тоненького было, Дацюк чуть ли не через смену выходил. Неужели подрастающее поколение настолько не дотягивает, что приходится ветерана выпускать?

– Ну что вы начинаете, дело же не в возрасте. Паша очень хорош на точке и выходил именно на вбрасывания. Отработать единоборство и поменяться. Такие вот тактические решения.

– В чем причина столь продуктивного и впечатляющего старта Прохоркина (5 шайбы в 4 матчах – Прим. "СЭ").

– Да сплюньте. (Игорь Еронко)