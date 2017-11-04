Илья Воробьев: "Не вижу смысла говорить о причинах ухода из "Магнитки"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев поблагодарил клуб за совместную работу. Он также добавил, что не видит смысла говорить о причинах ухода.

– Хотел поблагодарить город и клуб, в котором я работал больше пяти лет. Увожу из Магнитогорска два чемпионских перстня и серебряную медаль, – приводит ТАСС слова Воробьева. - Что касается причин ухода, то для меня нет смысла говорить о том, что было, я желаю успеха "Металлургу".

Думаю, что клуб усилится сейчас Крисом Ли и Алексеем Береглазовым (хоккеисты покинули "Магнитку" в межсезонье. – Прим. "СЭ") – двумя высококлассными защитниками, которые должны помочь выровнять ситуацию.

О планах на будущее говорить пока рано. Все мои силы на данный момент направлены на сборную.

Напомним, 42-летний Воробьев 2 ноября покинул "Магнитку" после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (1:3). Он возглавлял команду с 2015 года, а до этого работал в ее тренерском штабе. В первом же сезоне в качестве главного тренера он выиграл с командой Кубок Гагарина, через год вновь добрался до финала плей-офф, где уступил СКА.

В качестве тренера сборной России Воробьев отправится с олимпийской командой на Кубок Германии, который пройдет с 10 по 12 ноября.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата "Металлург" занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, потерпев 14 поражений в 28 играх.