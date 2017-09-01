Илья Воробьев: "Магнитка" не рассчитывала на такое начало сезона"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев после поражения от "Амура" в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде необходимо продолжать работать.

По его словам, "Магнитка" не рассчитывала на такое начало сезона. Отметим, что клуб проиграл три игры регулярки из пяти.

– "Амур" с победой, – начал Воробьев. – Мы, конечно, не рассчитывали на такое начало нашего сезона, но нам надо продолжать работать и становиться лучше.

– Сегодня Игорь Швырев забил свой дебютный гол в КХЛ. Довольны его игрой?

– Его игрой доволен.

– Сегодня дебютировал Никита Пивцакин. Как оцените его вклад в игру?

– Нормально отыграл.