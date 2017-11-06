Илья Воробьев: "Допинг Зарипова - безумная ситуация"

Бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев сказал, что нападающий Данис Зарипов решил подписать контракт с "Ак Барсом" до решения о его дисквалификации. По словам специалиста, руководство клуба хотело дождаться вердикта по допинговому разбирательству в отношении форварда, но тот перешел в команду из Казани.

Напомним, Зарипов выступал за "Магнитку" с 2013 по 2017 год. В июле он подписал двухлетний контракт с "Ак Барсом", но ИИХФ дисквалифицировала его за нарушение антидопинговых правил на 2 года. В августе хоккеист и клуб разорвали соглашение по согласию сторон.

- Почему провалили переговоры с Данисом Зариповым?

- Мы знали, что ему предстоит разбирательство с антидопинговым комитетом. И в клубе решили дождаться решения, хотя все предполагали, что все ограничится лишь строгим выговором, как говорится, с занесением в личное дело.

- Но он подписал контракт с "Ак Барсом" еще до решения.

- Да. Данис позвонил, объяснил ситуацию.

- Зарипову допинг вообще нужен?

- Насколько я понимаю ситуацию, у него не нашли никакого допинга. Было просто два препарата, в минимальной пропорции, но считается, что если эти два препарата вместе, то они скрывают нечто большее. Это совершенно безумная ситуация, так как Данис у нас был не силовым форвардом, а попадать по девяткам не помогает никакой допинг. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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