Илья Сорокин: "Сместить СКА с первого места? Честно, в таблицу не заглядываю"

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин в интервью официальному сайту КХЛ заявил, что в клубе не чувствуют расслабленности в связи с досрочным выходом в плей-офф. Также хоккеист отметил, что ему не важно, с кем армейцы встретятся в первом раунде Кубка Гагарина.

– Регулярный чемпионат подходит к концу. Уже можно давать ему какие-то оценки.

– И все же я бы не стал этого делать, отложил бы все оценки до окончания сезона. А пока – продолжаем работать, готовиться к самым ответственным играм чемпионата.

– Еще недавно отрыв СКА от остальных команд Запада был колоссальным. Сегодня – совсем небольшой. Есть в мыслях сместить питерцев с первого места?

– Если честно, я и в таблицу-то не заглядываю. Думаю только о нашей игре. От того, что ты увидишь в таблице, узнаешь, сколько очков разделяет тебя с соперником, играть же лучше не станешь? Что касается каких-то суеверий по поводу того, что чемпион регулярки не выигрывал ни разу Кубок... Их нет.

– Есть вероятность, что в первом раунде плей-офф будет дерби ЦСКА – "Спартак". Не против такого развития событий?

– Плей-офф – такая вещь… В ней соперник не важен, в том плане, что с любым будет бескомпромиссная и очень тяжелая борьба. Да, понятно, что, если мы сойдемся со "Спартаком" – будет соответствующий антураж, несколько подряд дерби, повышенное внимание… И все же на первое место я ставлю именно результат. Нам важно пойти дальше, победить. Неважно кого.

– ЦСКА давно обеспечил себе место в плей-офф, выигран досрочно дивизион. Это хоть немного, но расслабляет?

– Нисколько. Кропотливая работа продолжается еще больше ее предстоит.