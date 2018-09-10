Илья Михеев: "Раз уж мы не можем играть в Омске, то вариант в Балашихе - оптимальный"

Форвард "Авангарда" Илья Михеев оценил качество "Арены Балашихи", где сегодня его команда проведет первый домашний матч в Континентальной хоккейной лиге. Противостоять омичам будет нижнекамский "Нефтехимик", начало встречи - 19.00 по московскому времени.

- Я четыре года назад уже был в Балашихе. Дворец спорта в превосходном состоянии, - цитируют "Известия" Михеева. - Раздевалки там хорошие, нас все устраивает. Раз уж так получилось, что мы не можем играть в Омске, то вариант в Балашихе – оптимальный.

Напомним, что из-за проблем с фундаментом домашняя арена "Авангарда" в Омскве находится в аварийном состоянии. Нынешний сезон подопечные Боба Хартли проведут в Подмосковье.